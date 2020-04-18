الوفيات بكورونا في هولندا تتجاوز الـ3.6 ألفا والإصابات فوق الـ31.5 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم السبت، عن تسجيل 142 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3601 حالة وفاة.

وأكد لمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في تقريره اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع خلال آخر 24 ساعة بـ1140 حالة جديدة وبلغ 31589 إصابة.

ولم تحصل جميع الوفيات التي أعلن عنها في هولندا اليوم خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعود بعضها إلى أيام سابقة ابتداء من 27 مارس ولم يتم إحصاؤها في حينه.

المصدر: وكالات