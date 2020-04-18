نشر الجيش في شوارع ليسوتو

أوعز توماس ثاباني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، بنشر وحدات الجيش في جميع أنحاء البلاد "لاستعادة السلام والنظام".

وقال رئيس الوزراء، في كلمة عبر التلفزيون الوطني: "بعض الأفراد والمؤسسات بكاملها يهاجمون السلطات، التي تضمن الاستقرار والديمقراطية في البلاد. لذلك قررنا نشر الجيش لاستعادة السلام والنظام".

وتم اتخاذ قرار نشر الجيش، بعد أن اعتبرت محكمة ليسوتو الدستورية قرار رئيس الوزراء بتعليق نشاط البرلمان "لا يتناسب مع الدستور".

في 17 أبريل، منعت المحكمة، رئيس الوزراء من إقالة مفوض الشرطة، هولومو موليبيلي، الذي يقود التحقيق في اتهامات ضد توماس ثاباني، بعد الاشتباه بتورطه المحتمل في قتل زوجته الأولى ليبليلو ثاباني ( تم قتلها بالرصاص في صيف عام 2017 على يد مجهولين قبل يومين من استلام زوجها منصب رئيس وزراء ليسوتو).

في مارس الماضي، تم اتهام الزوجة الثانية الحالية لرئيس الوزراء بالتورط في قتل ليبليلو ثاباني. وفي 20 فبراير، أعلن ثاباني البالغ من العمر 80 عاما أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للحكومة في 31 يوليو من هذا العام بسبب تقدمه في العمر.

تقع ليسوتو، في جنوب إفريقيا، وهي مملكة دستورية. ويعين الملك رئيس الوزراء الذي هو عادة زعيم حزب سياسي أو ائتلاف مدعوم بأغلبية في مجلس النواب. وعمل توماس ثاباني كرئيس للحكومة منذ صيف عام 2017.

المصدر: تاس