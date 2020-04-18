إسرائيل تغلق بلدتين بلدتي دير الأسد والبعنة بسبب كورونا

أعلنت حكومة إسرائيل عن فرض إغلاق تام على بلدتين فلسطينيتين في الشمال، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيهما.

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وأكدت وزارة الصحة أن لجنة وزارية خاصة قررت إغلاق بلدتي دير الأسد والبعنة، اللتين تشكلان بلدية واحدة، لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم السبت، بعد تسجيل 81 إصابة بكورونا فيهما.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن القرار يقضي بمنع دخول البلدتين والخروج منهما، باستثناء الحالات الاستثنائية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" انتشار العشرات من افراد الشرطة في حواجز نصبت عند مداخل ومخارج البلدتين، حيث لا يسمح إلا لحاملي تصاريح خاصة بدخولهما أو مغادرتهما، بالتزامن مع تسيير دوريات للشرطة داخل البلدتين لمنع التجمهر.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن مدينة كرمئيل المجاورة، ذات الغالبية اليهودية، قررت تقييد الدخول إليها، مع انتشار عناصر الشرطة عند مداخلها.

وسجلت في دير الأسد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12.4 ألف شخص، حتى صباح اليوم السبت 72 إصابة مؤكدة بكورونا على الأقل، وانتشرت العدوى هناك بوتائر متصاعدة في الأيام القليلة الماضية.

وفي البعنة، التي يقطنها نحو 8.3 ألف شخص، تم تسجيل تسع إصابات مؤكدة حتى مساء أمس الجمعة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية