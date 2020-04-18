 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

عدد المصابين بكورونا في ألمانيا تجاوز 137 ألف شخص والوفيات 4110

أخبار العالم

عدد المصابين بكورونا في ألمانيا تجاوز 137 ألف شخص والوفيات 4110
Sputnik Игорь Зарембо
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/novt

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3609 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ 137439، وتوفي 242 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4110 أشخاص . .

إقرأ المزيد
ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا
ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، تم منذ بدء تفشي فيروس كورونا علاج 85400 شخص طوال الوقت. 

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258). وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن تفشي عدوى هذا الفيروس جائحة ووباء عالميا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة فيروس كورونا، عصر أمس الجمعة، إنه يتوقع وصول عدد الوفيات جراء الوباء في بلاده إلى 65 ألف حالة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا