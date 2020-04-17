 
مباشر

البحرية الأمريكية: سنفحص طاقم "ثيودور روزفلت" للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

أخبار العالم

البحرية الأمريكية: سنفحص طاقم
Reuters Nguyen Huy Kham
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noup

أعلنت القوات البحرية الأمريكية أنها ستفحص طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا في إطار التحقيق في انتشار الوباء على متن السفينة.

ورجحت البحرية الأمريكية أن يكون الفيروس قد وصل إلى متن السفينة مع طائرات الإمداد، مضيفة أنها ستحيل نتائج الفحوصات إلى فريق العمل التابع للبيت الأبيض.

إقرأ المزيد
حقائق عن تفشي كورونا على متن
حقائق عن تفشي كورونا على متن "روزفلت" التي سببت جدلا وإقالات في البحرية الأمريكية

وأكد المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية أنه تم تأكيد إصابة 660 فردا من طاقم السفينة بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، ما يعادل نحو 13% من أفراد الطاقم البالغ عددهم 4865 فردا حاليا.

وأشارت البحرية إلى أنه تم فحص 94% من أفراد الطاقم للكشف عن فيروس كورونا، وتم نقل 7 مصابين إلى المستشفى في جزيرة غوام، ولا يزال أحد الأفراد في العناية المركزة.

وتقوم البحرية الأمريكية بالتحقيق في أسباب انتشار كورونا على متن حاملة الطائرات.

المصدر: رويترز + نيوزويك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا