موسكو تطلب من السلطات الأمريكية الإفراج عن سجناء روس

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أنه توجه إلى النائب العام الأمريكي بطلب الإفراج عن سجناء روس لاعتبارات إنسانية.

إقرأ المزيد

وقال أنطونوف، في بيان، إنه دعا كلا من النائب العام للولايات المتحدة، وليام بار، ومدير مكتب السجون الفدرالي، مايكل كارفاخال، إلى النظر في إمكانية إعادة السجناء الروس إلى أرض الوطن بناء على اعتبارات إنسانية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا الطلب يشمل الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي يقبع في سجن أمريكي بعد إدانته، في العام 2011، بتهمة التخطيط لإدخال شحنات كبيرة من مخدر الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وذكر أنطونوف أن ياروشينكو لم يقدم أي شكاوى أثناء فحصه الطبي الأخير. لكنه أكد أن السفارة تقدمت إلى السلطات الأمريكية بطلب إجراء فحص إضافي لياروشينكو، مؤكدا إصرار الجانب الروسي على اتخاذ "إجراءات محددة لمنع إصابته بعدوى كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي + تاس