كورونا.. شهادات طيار روسي محتجز في الولايات المتحدة تسلط الضوء على الوضع الحقيقي في السجون الأمريكية

كشف الطيار الروسي المسجون في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو عن حقيقة الوضع في سجنه، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيه.

وأكدت فيكتوريا ياروشينكو، قرينة الطيار المسجون، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس أن زوجها لا يزال يعاني من الارتفاع غير الحاد في درجات حرارة الجسم، بالإضافة إلى ظهور السعال الجاف عليه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان إدارة السجن أواخر مارس عن تشخيص إصابته بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي.

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وحسب البيانات الرسمية، سجلت في السجن الواقع في مدينة دانبري بولاية كونيتيكت 15 إصابة بفيروس كورونا وتم عزل هؤلاء المرضى عن باقي المعتقلين، لكن ياروشينكو أكد لزوجته إن نحو 70% من نزلاء السجن يعانون من السعال.

ونقلت فيكتوريا عن زوجها قوله إن إدارة السجن أعلنت أمس حالة الطوارئ وأصدرت سلسلة توجيهات، بما فيها إلزام السجناء بارتداء الكمامات والقفزات الواقية، لكن دون إمدادهم بها، وإجراء عمليات التعقيم دون تقديم أي مواد خاصة أيضا.

وسبق أن طلب محامو ياروشينكو الإفراج عن الطيار المسجون، لكن إدارة السجن لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن حتى الأن ولم تحدد الموعد الذي سيتم به النظر في هذا الطلب.

وسجن ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 لمدة 20 سنة بتهمة التآمر بهدف تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، ويعتبر الجانب الروسي هذه الاتهامات مسيسة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، ويقترب عدد الإصابات المؤكدة بالوباء فيها إلى الـ250 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا العدوى ستة آلاف شخص.

المصدر: نوفوستي