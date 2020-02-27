واشنطن ترفض علاج الطيار الروسي المسجون ياروشينكو

قالت فيكتوريا ياروشينكو، زوجة الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو القابع في سجن أمريكي، إن السلطات الأمريكية رفضت تقديم المساعدة الطبية له رغم معاناته من مشاكل في قدميه.

وأكدت فيكتوريا بيان السفارة الروسية في الولايات المتحدة الذي تحدث عن الحالة الخطيرة للطيار الروسي، حيث قالت السفارة، إنها طلبت من السلطات الأمريكية مساعدة الطيار السجين بلا جدوى.

وأضافت السفارة على "فيسبوك": "ننتظر أن يتم إجراء فحص طبي كامل للسجين الروسي، وتقديم العلاج اللازم له وبشكل عاجل".

يذكر أن محكمة أمريكية كانت قد أدانت ياروشينكو في سبتمبر 2011 بالمشاركة في التخطيط لتهريب دفعة كبيرة من الكوكاين.

وتم احتجازه في ليبيريا في مايو 2010 وأعلن عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية آنذاك أنهم كشفوا عن نوايا إجرامية لديه.

وكانت هذه أول حالة احتجاز مواطن روسي من قبل المخابرات الأمريكية على أراضي دولة ثالثة ونقله سرا إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات