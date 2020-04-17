إيطاليا تسجل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع الإصابات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة الإصابات بالمرض.

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وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 575 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 525 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى نقطة 22745 بعدما كان على مستوى 22170 أمس الخميس.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3493 حالة، في تراجع لهذا المعدل الذي بلغ الخميس 3786، ووصلت إلى نقطة 172434.

وتشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات والإصابات اليومية في البلاد على مدار 12 يوما، إلا أن انخفاض هذا المستوى توقف بشكل عام وسط آمال مخيبة في البلاد التي تعيش حالة إغلاق كامل منذ 6 أسابيع.

وتزامنا مع ذلك سجلت إيطاليا خلال اليوم الماضي 2563 حالة شفاء جديدة ليصل العدد العام للمتعافين إلى 42727 شخصا.

وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض لعدد المرضى في غرف العناية المركزة لليوم الـ14 على التوالي، حيث تراجعت هذه الحصيلة من 2936 إلى 2812،

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

المصدر: وكالات