الرئيس البرازيلي السابق: بولسونارو يقود البلاد نحو المسلخ

قال الرئيس البرازيلي السابق، لولا داسيلفا، إن جايير بولسونارو، الرئيس الحالي للبرازيل، يقود البلاد "نحو المسلخ" بسبب "تعامله غير المسؤول وبشكل إجرامي" مع تفشي فيروس كورونا.

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وفي حديثه مع موقع "الغارديان" البريطاني، أكد داسيلفا أن "الرئيس البرازيلي (رجل الكهف) قد يتسبب في إعادة نفس المشاهد المأساوية في الإكوادور، حيث اضطرت عائلات للتخلص من جثث الأحباء في المزابل".

وأضاف: "للأسف، خوفي من أن البرازيل ستعاني كثيرا بسبب طيش بولسونارو"، مؤكدا أنه "مع استمرار بولسونارو في قيادة المجتمع نحو المذبح، أعتقد أنه يتعين على المؤسسات أن تعثر على طريقة للتخلص منه. وهذا يعني الحاجة إلى عزله".

وكان بولسونارو، قد أقال وزير الصحة لويس هنريك مانديتا أمس الخميس، على خلفية أزمة فيروس كورونا، داعيا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.

وهون بولسونارو من شأن الوباء العالمي الذي أودى بحياة قرابة 2000 برازيلي حتى الآن. ووصف الفيروس بأنه "إنفلونزا بسيطة" وانتقد حكام الولايات لفرضهم إجراءات عزل عام دعمها خبراء الصحة والوزير المقال مانديتا الذي يحظى بشعبية واسعة.

المصدر: "الغارديان" + وكالات