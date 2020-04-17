فرنسا: 940 مصابا بفيروس كورونا بين أطقم مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديغول"

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 940 شخصا كانوا بين أفراد أطقم مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديغول".

وقالت مديرة هيئة الصحة العسكرية الفرنسية، مارلين جيكاس جينيرو، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، إنه تم فحص 2300 بحار من أطقم المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "شارل دي غول"، بعد عودتهم إلى مدينة تولون، وأعطت تحاليل 940 منهم نتائج إيجابية.

وأضافت جينيرو أن الفحوص كشفت عدم إصابة 645 شخصا بفيروس كورونا، بينما لم يتم بعد الحصول على نتائج تحاليل البحارة الآخرين.

وأوضحت المسؤولة أنه تم رصد أعراض المرض على 500 شخص على متن حاملة الطائرات، وتم نقل 20 عسكريا إلى المستشفى بينهم واحد في غرفة العناية المركزة.

وأوائل شهر أبريل الجاري أعلنت السلطات الفرنسية عن الاشتباه بوجود إصابات بالعدوى على متن "شارل ديغول"، أشهر حاملة طائرات في البحرية الفرنسية.

المصدر: رويترز