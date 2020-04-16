الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء من "كوفيد-19" إلى 596

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا، إلى 596 حالة.

وأكدت الوزارة خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 13 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية، عبر تقنية الدائرة التلفزيونية، في 6 مستشفيات للعزل وهي أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

ناصر حاتم

المصدر: RT