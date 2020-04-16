روسيا وألمانيا تشددان على ضرورة عدم تسييس ملف كورونا

تصدرت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أجندة مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الألماني تناولت تطورات انتشار الفيروس في العالم والدولتين على وجه الخصوص، مشيرة إلى تطابق مواقف الوزيرين بضرورة "توحيد جهود المجتمع الدولي في سبيل مواجهة الوباء وأن تسييس هذا الملف أمر غير مقبول".

كما تطرق لافروف وماس إلى الملف الأوكراني، حيث تبادلا الآراء بشأن واقع مساعي تسوية الأزمة، مع التركيز على أهمية دفع طرفي النزاع إلى تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن إطار "رباعية النورماندي" بالكامل عبر آليات مجموعة الاتصال الخاصة.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى ما وصفه بيان الوزارة بـ"خطوات غير بناءة" من قبل حكومة كييف تعيق التطبيق الكامل لمجموعة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

واتفق الوزيران على مراعاة مستجدات الوضع خلال تحضير القمة الافتراضية لزعماء دول "الرباعية" والتي لم يتم تحديد موعدها بعد، كما بحثا سلسلة مسائل متعلقة بالتعاون الثنائي بين الدولتين.

المصدر: RT