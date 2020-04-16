روسيا: سنطرح موقفنا بشأن مبادرة وقف إطلاق النار في غضون أيام

قالت روسيا إنها ستطرح موقفها حول المبادرة الأممية الأخيرة لإعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة فيروس كورونا، في غضون الأيام القليلة القادمة.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، بأن موقف موسكو بشأن المبادرة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ستتم صياغته في غضون الأيام القليلة المقبلة".

في الوقت نفسه، أشار بيسكوف، إلى أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لليومين القادمين لا يشمل اتصالا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبذل جهودا لكسب دعم اللاعبين الرئيسيين على الصعيد الدولي للاقتراح الأممي.

وأوضح المتحدث أن الاتصالات جارية حاليا على مستوى الخبراء بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لبحث اقتراح ماكرون لعقد قمة افتراضية للخماسية، مشيرا إلى أهمية تنسيق مواقف الدول الخمس بهذا الشأن.

وأكد ماكرون أمس أنه حصل على مواقفة ثلاث من دول الخماسية على تأييد مبادرة وقف إطلاق النار العالمي، ويأمل في كسب دعم بوتين لها أيضا قريبا.

وكان بيسكوف قد أكد أمس أن الدبلوماسيين الروس يدرسون المبادرة قبل الانضمام إليها، وأن موسكو ستصدر بيانا خاصا بهذا الشأن عقب استكمال العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

المصدر: تاس