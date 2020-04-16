بعد انقضاء مدة تكليف غانتس.. رئيس إسرائيل يعيد كتاب تشكيل الحكومة إلى الكنيست

أعاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، كتاب تشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد انقضاء مدة التكليف الممنوح إلى رئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم.

وأكد ريفلين على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه أبلغ غانتس، الذي يتولى منصب رئيس الكنيست، بهذا القرار، معربا عن أمله في أن يتمكن المشرعون من الوصول إلى أغلبية بغية تجنيب البلاد الجولة الرابعة على التوالي من إعادة الانتخابات.

This morning, I informed the Speaker of the Knesset that I am entrusting the Knesset with the task of forming a government, according to Article 10(a) of Basic Law: The Government (2001). I hope majority of MKs can be found as soon as possible. preventing a 4th round of elections — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) April 16, 2020

وتنطلق بذلك فترة 21 يوما يستطيع فيها الكنيست ترشيح أي نائب فيه يحظى بدعم أغلبية أعضائه (61 على الأقل من أصل 120 عضوا) لمنصب رئيس الوزراء، وسيمهل الرئيس هذا المرشح المنتظر 14 يوما لتشكيل الحكومة.

من جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن ريفلين بقراره هذا يمنح لغانتس ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ثلاثة أسابيع أخرى لإنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية.

وإذا لم تنجح جهود الكنيست لتشكيل الحكومة خلال الأيام الـ21 القادمة، فإن ذلك سيدفع البلاد إلى انتخابات تشريعية جديدة ستكون الرابعة على التوالي منذ أبريل العام الماضي.

المصدر: وكالات