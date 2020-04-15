ألمانيا تمدد فترة التباعد الاجتماعي حتى 3 مايو

مددت السلطات في ألمانيا اليوم الأربعاء، فترة التباعد الاجتماعي حتى 3 مايو على الأقل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.

وأضافت ميركل للصحفيين بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية، أن الإجراءات حققت "نجاحا متوسطا هشا" في الحرب على الوباء.

وتابعت: "الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام".

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيا بدءا من الرابع من مايو.

المصدر: رويترز