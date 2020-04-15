حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا تتجاوز الـ3000

أعلنت السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 189 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا العدوى في البلاد عتبة الـ3000 وفاة.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن عدد الضحايا بسبب كورونا في البلاد بلغ حتى الآن 3134 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ734 حالة إلى 28153 إصابة.

ويتلقى 9127 مصابا بكورونا حاليا العلاج في المستشفيات الهولندية، فيما أجرت السلطات أكثر من 140845 فحصا للفيروس.

المصدر: NLTimes