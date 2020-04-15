تركيا تبدأ بالإفراج عن ألوف السجناء ضمن إجراءات مكافحة كورونا

شرعت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، في إجراءات الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بموجب قانوني جديد تم تبنيه ضمن إطار إجراءات ردع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه من المتوقع أن يشمل قرار الإفراج الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية نحو 90 ألف سجين.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل تتخذ أثناء تنفيذ القانون سلسلة تدابير وقائية، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.

وصادق البرلمان التركي، يوم الاثنين الماضي، على تشريع قدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وهو ينص على الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل، مع إمكانية تمديد فترة الإفراج لشهرين إضافيين ثلاث مرات، في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

وسجلت في تركيا حتى الآن 1403 وفيات و65111 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: الأناضول