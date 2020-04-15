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كورونا.. إصابات قليلة في باراغواي وسط ارتفاع في دول الجوار

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كورونا.. إصابات قليلة في باراغواي وسط ارتفاع في دول الجوار
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت عدة دول في أمريكا اللاتينية ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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المكسيك: حصيلة الإصابات بكورونا 3181 والوفيات 174
المكسيك: حصيلة الإصابات بكورونا 3181 والوفيات 174

وقالت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء، إنه تم رصد 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة، و406 وفيات.

وفي بنما، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 102 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3574 و95 وفاة.

إلى ذلك، كان لإجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها باراغواي قبل جيرانها في أوائل مارس الفضل في تسجيل أقل عدد من الإصابات مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وتشير بيانات وزارة الصحة، إلى أن باراغواي التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة لم تسجل سوى 159 إصابة بالفيروس و7 وفيات. ولا يخضع سوى 3 من المصابين فقط للعلاج في المستشفيات، إلى جانب حالة واحدة في العناية المركزة.

بدورها سجلت الأرجنتين ما يزيد عن ألفي إصابة، فيما وصل عدد الحالات في بيرو إلى 10 آلاف، ونحو 8 آلاف في تشيلي و25 ألف حالة في البرازيل.

وسجلت أوروغواي 500 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الإصابات في بوليفيا 354.

المصدر: رويترز

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