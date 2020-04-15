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كوريا الجنوبية.. انتخابات عامة في ظل كورونا

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كوريا الجنوبية.. انتخابات عامة في ظل كورونا
Reuters
انتخابات برلمانية في كوريا الجنوبية وسط إجراءات صارمة للسلامة بسبب كورونا
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بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان وسط إرشادات صارمة بشأن السلامة، في أول انتخابات تجريها البلاد منذ ظهور فيروس كورونا.

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وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها نحو 14 ألفا، أبوابها في السادسة صباحا (9:00 بتوقيت غرينتش) بعد تعقيمها.

ويتحتم على الناخبين ارتداء أقنعة طبية، وسيخضع كل ناخب لقياس درجة حرارته لدى وصوله إلى مركز الاقتراع، وإذا تبين أن درجة حرارته أعلى من 37 درجة مئوية سيتم اصطحابه إلى حجرة خاصة للإدلاء بصوته.

ويجب على جميع الناخبين استخدام معقم لليدين وقفازات بلاستيكية عند الإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على مسافة متر بين بعضهم بعضا.

وستحسم نتائج الانتخابات السيطرة على البرلمان، كما ستشكل اختبارا لقدرة الرئيس مون جيه إن، على مواصلة برنامجه في العامين الأخيرين لإدارته، بما في ذلك سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى للأجور واستمرار التواصل مع كوريا الشمالية.

وبذلك تكون كوريا الجنوبية واحدة من أوائل الدول التي تجري انتخابات عامة منذ بدء ظهور فيروس كورونا، في حين أرجأت دول أخرى كثيرة الانتخابات.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 10564. 

المصدر: رويترز

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