سلطات نيويورك تعدل حصيلة ضحايا كورونا وتقول إنها وصلت 10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأمريكية، أنها عدلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حيث احتسبت 3700 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن المرض، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10367.

وقامت السلطات الصحية بنيويورك بمراجعة حصيلة الضحايا الثلاثاء، لتضيف إليها الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا بسبب فيروس كورونا، دون تأكيد الإصابة لديهم.

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وتمت إضافة الضحايا الجدد إلى حصيلة المتوفين بسبب كورونا، بناء على بياناتهم الصحية وأعراض المرض عشية الوفاة.

وأكدت مفوضة الصحة في مدينة نيويورك أوزيريس باربوت، أن السلطات تعمل على ضمان احتساب جميع المتوفين في نيويورك بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن مدينة نيويورك هي الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس أكثر من 25 ألف حالة، حسب معهد جونز هوبكينز.

المصدر: وكالات





