رجال دين بارزون في باكستان يطالبون برفع القيود عن صلاة الجماعة

طالب رجال دين بارزون في باكستان اليوم الثلاثاء، برفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد.

وجاء في بيان مشترك لرجال دين ورؤساء أحزاب دينية: "الصلاة ضرورية للمسلمين ويجب السماح بها ما دامت إجراءات السلامة مطبقة".

وقال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إنه "سيجتمع مع علماء الدين لمناقشة القيود التي فرضت الشهر الماضي، على صلاة الجماعة وشملت منع تجمع أكثر من خمسة أشخاص".

من جهته، أكد أحد كبار رجال الدين مفتي تقي العثماني، على أن "قيد الثلاثة أو الخمسة أشخاص في المساجد أثبت أنه غير عملي، المرضى وكبار السن يجب ألا يأتوا إلى المساجد".

وقوبل تقييد صلاة الجماعة برد فعل قوي في باكستان تمثل في وقوع هجمات على الشرطة يوم الجمعة الماضي، لثاني أسبوع على التوالي بعدما حاولت منع الصلاة في مسجد بكراتشي.

وأعلن خان، تمديد إجراءات العزل العام على مستوى البلاد 14 يوما، لكنه قال إن "الحكومة ستقرر استثناءات معينة لصناعات ضرورية بهدف الحد من البطالة المتزايدة".

يشار إلى أنه سجلت في باكستان 5837 حالة إصابة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"