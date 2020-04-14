أديس أبابا تشكر أنقرة على دعمها في مكافحة كورونا

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم أنقرة بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

وكتب أحمد على "تويتر": "أشكر جهود الرئيس أردوغان في دعم مساعي بلادنا في مكافحة كورونا، وأنتظر بفارغ الصبر العمل المشترك في توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

I appreciate @RTErdogan’s interest to support #Ethiopia overcome #COVID19 challenges. Thank you for a good phone conversation and look forward to partnering in the supply of essential medical equipment. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 14, 2020

بدورها ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي في مكالمة هاتفية، استمرار دعم أنقرة لأديس أبابا في مواجهة كورونا.

وسجلت إثيوبيا 52 إصابة بالفيروس، فيما توفي شخصان وتعافى 5 آخرون.

المصدر: "الأناضول"