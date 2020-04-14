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أديس أبابا تشكر أنقرة على دعمها في مكافحة كورونا

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أديس أبابا تشكر أنقرة على دعمها في مكافحة كورونا
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم أنقرة بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

وكتب أحمد على "تويتر": "أشكر جهود الرئيس أردوغان في دعم مساعي بلادنا في مكافحة كورونا، وأنتظر بفارغ الصبر العمل المشترك في توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

بدورها ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي في مكالمة هاتفية، استمرار دعم أنقرة لأديس أبابا في مواجهة كورونا.

وسجلت إثيوبيا 52 إصابة بالفيروس، فيما توفي شخصان وتعافى 5 آخرون.

المصدر: "الأناضول"

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