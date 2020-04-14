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اليابان.. 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1497 شخصا

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اليابان.. 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1497 شخصا
Reuters
طوكيو
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سجلت اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية، 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 161 في العاصمة طوكيو، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 8739.

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وحسب البيانات الرسمية، وصل عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 169 شخصا، فيما تماثل 1497 مريضا للشفاء، فيما لا يزال 158 مصابا في حالة خطرة. 

يشار إلى أن 712 مصابا بين مرضى كورونا الـ8739 في اليابان هم من ركاب وأفراد طاقم سفينة "أميرة الماس" السياحية التي كانت خاضعة للعزل في ميناء يوكوهاما لأكثر من شهر ونصف.  

المصدر: نوفوستي



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