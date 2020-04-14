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رقم قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في الهند

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رقم قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في الهند
Reuters
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سجلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقما قياسيا بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

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كما ارتفع عدد الوفيات 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقا لوزارة الصحة، تم تسجيل 8988 مريضا بالفيروس التاجي حاليا للعلاج في البلاد، بالإضافة إلى شفاء 1036 مريضا. 

ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 24 مارس السلطات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس التاجي بالالتزام بنظام التباعد الاجتماعي الخاص المفروض من 25 مارس إلى اليوم 14 أبريل. 

ومن المتوقع أن يخاطب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الأمة، ويعلن الخطوات التالية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمكافحة العدوى.

المصدر:"تاس"

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