الهند تمدد إجراءات العزل العام لمواجهة كورونا

أكد رئيس وزراء ولاية دلهي الهندية أرفيند كجريوال، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قرر تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا دون أن يحدد المدة الزمنية لذلك.

وكتب كجريوال على "تويتر": "الهند اليوم في وضع أفضل من الكثير من البلدان المتقدمة لأننا بدأنا العزل العام مبكرا، وإذا أوقفنا ذلك الآن فسنخسر كل ما حققناه".

PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India’s position is better than many developed countries because we started lockdown early. If it is stopped now, all gains would be lost. To consolidate, it is imp to extend it — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 11, 2020

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 7447 حالة اليوم السبت، وأصبحت العاصمة نيودلهي ومومباي المركز المالي للبلاد من أبرز بؤر تفشي الفيروس، كما سجلت البلاد 239 حالة وفاة بالمرض.

وأكدت الحكومة، أن "عمليات الصيد والقطاع الزراعي مستثناة من إجراءات العزل".

وعقد رئيس الوزراء الهندي مودي مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مع عدد من رؤساء وزراء الولايات لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي للعزل العام الراهن، والذي كانت مدته 21 يوما تنتهي الثلاثاء المقبل.

المصدر: "رويترز"