النواب الأمريكي يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا

أعلن مجلس النواب الأمريكي، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.

المصدر: RT