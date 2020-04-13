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النواب الأمريكي يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا

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النواب الأمريكي يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا
Reuters Kevin Lamarque
مبنى "الكابيتول" في واشنطن - أرشيف
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أعلن مجلس النواب الأمريكي، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".

النواب الأمريكي يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كوروناقرار تعليق جلسات النواب الأمريكي

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.

المصدر: RT

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