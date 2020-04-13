الصحة العالمية توضح مسألة استخدام دواء الملاريا في العلاج من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المجتمع الطبي يأخذ على محمل الجد قدرات دواء "كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج فيروس كورونا، فيما لم تثبت التجارب حتى الآن نجاعة هذا العقار.

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وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، إن "المجتمع الطبي والعلمي يأخذ قدرات كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في مكافحة فيروس كورونا، على محمل الجد. ويجري استخدامهما في عدد من الاختبارات وتم إصدار توصيات باعتمادهما في بعض الدول".

وتابع: "لكن لا توجد أدلة تجريبية عملية ناجمة عن اختبارات عشوائية أجريت بإشراف مناسب عليها تؤكد أنهما يعملان ضد COVID-19".

وأضاف: "يوصى الأطباء بمراعاة الآثار الجانبية للدواء، لمنع إضرار المرضى قبل كل شيء. ونحن الآن نرى انتشارا للاختبارات التي يتم إجراؤها حاليا".

وسبق أن أكدت أطراف عدة، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن.

المصدر: وكالات