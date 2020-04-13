ترامب: قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي يعود لي وسيتم اتخاذه قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار إعادة فتح اقتصاد بلاده حال تراجع خطورة جائحة فيروس كورونا يعود إليه وليس إلى حكام الولايات، وسيتم اتخاذه "قريبا".

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بهدف إحداث نزاع وارتباك، يزعم بعض وسائل الإعلام الكاذبة أن القرار حول إعادة فتح الولايات يعود إلى الحكام وليس إلى الرئيس الأمريكي والحكومة الفدرالية. ليكون من الواضح تماما أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "هذا القرار يتخذه الرئيس، الأمر الذي يعود إلى أسباب مهمة عديدة. وعلما بهذا الأمر، أخوض أنا وهذه الإدارة عملا وثيقا مع حكام الولايات، وذلك سيستمر. القرار يعود إلي، وسيتم اتخاذه بتعاون مع الحكام وبإسهام من الآخرين قريبا".

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

ويتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بنحو 562 الف حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ22161 حالة.

المصدر: RT