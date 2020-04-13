 
مباشر

"نيويورك تايمز": الموساد يعتبر أن إيران لم تعد تشكل خطرا وشيكا على إسرائيل

أخبار العالم

Reuters AMIR COHEN
رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnhj

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" استخلصت أن إيران لم تعد تشكل خطرا أمنيا وشيكا على إسرائيل، بسبب تفشي كورونا فيها.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن هذا الأمر مكّن الموساد من الانخراط في مساعي مواجهة الوباء في إسرائيل، حيث أصبح من أهم أولويات تل أبيب الحصول على معدات طبية وتكنولوجيا التصنيع من الخارج.

إقرأ المزيد
إسرائيل تعلن حصولها على شحنات ضخمة من الأدوية والمعدات الطبية لمواجهة كورونا
إسرائيل تعلن حصولها على شحنات ضخمة من الأدوية والمعدات الطبية لمواجهة كورونا

تجدر الإشارة إلى أن تقييمات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عدد ضحايا وباء كورونا في إيران يزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف عن البيانات التي تعلنها السلطات الإيرانية.

وحسب الحصيلة الرسمية الإيرانية، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 71686 والوفيات 4474 حتى الآن.

المصدر: "نيويورك تايمز" + موقع "مكان" الإسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا