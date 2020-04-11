إسرائيل تعلن حصولها على شحنات ضخمة من الأدوية والمعدات الطبية لمواجهة كورونا

أعلن مكتب رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهود الأخير أثمرت مع رؤساء عدة دول، وتم رفع العقبات، وهبطت صباح اليوم 3 شحنات ضخمة أرسلتها 3 دول تضم 2.4 مليون قرص كلوروكين.

وقال المصدر إن "الشحنات التي استوردتها غرفة العمليات الخاصة التي يترأسها رئيس الموساد يوسي كوهين تحتوي على طنين ونصف الطن من مواد التخدير أرسلتها إيطاليا، وعلى 2.4 مليون قرص كلوروكين وهو دواء تجريبي لمعالجة مرضى كورونا، إضافة لملايين من المعدات الواقية والكمامات والبدلات الواقية التي أرسلتها الصين.

وأضاف أن هذه الشحنات تضاف إلى شحنة أخرى أرسلتها الهند قبل عدة أيام احتوت على أطنان من المواد الخام المطلوبة لإنتاج دواء الكلوروكين، بعد اتصال بين نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي.

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وأكد أن "التعاون الذي تبلور في غرفة العمليات الخاصة التي شكلت بتعليمات رئيس الوزراء نتنياهو ويترأسها رئيس الموساد، خلص إلى شراء كميات كبيرة جدا من المستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل".

وشدد على أن "الجهات المختصة التي تعمل في غرفة العمليات تلك تجري اتصالات مستمرة مع المستشفيات والعيادات من أجل سد أي نقصان قد يحدث وذلك من خلال استيراد المعدات من الخارج وتصنيعها محليا حيث لم يكن بالإمكان القيام بذلك حتى الآن".

المصدر: RT