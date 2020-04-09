نتنياهو يشكر مودي على إرسال دواء لعلاج كورونا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره لنظيره الهندي ناريندرا مودي على إرسال دواء قد يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "شكرا لك، صديقي العزيز ناريندرا مودي، على إرسال دواء الكلوروكين إلى إسرائيل. يشكرك جميع المواطنين الإسرائيليين!".

Thank you, my dear friend @narendramodi, Prime Minister of India, for sending Chloroquine to Israel.



All the citizens of Israel thank you! 🇮🇱🇮🇳 pic.twitter.com/HdASKYzcK4 — PM of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2020

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن الهند أرسلت إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة دواء تجريبيا لعلاج المصابين بفيرس كورونا، لم يسبق لها أن أرسلته إلى أي دولة أخرى.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقترب من 10 آلاف شخص، حيث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا هناك.

المصدر: RT