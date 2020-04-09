 
مباشر

نتنياهو يشكر مودي على إرسال دواء لعلاج كورونا

أخبار العالم

نتنياهو يشكر مودي على إرسال دواء لعلاج كورونا
AFP JACK GUEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmqe

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره لنظيره الهندي ناريندرا مودي على إرسال دواء قد يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "شكرا لك، صديقي العزيز ناريندرا مودي، على إرسال دواء الكلوروكين إلى إسرائيل. يشكرك جميع المواطنين الإسرائيليين!".

إقرأ المزيد
القناة 12 العبرية: الهند زودت إسرائيل بدواء تجريبي ضد كورونا
القناة 12 العبرية: الهند زودت إسرائيل بدواء تجريبي ضد كورونا

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن الهند أرسلت إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة دواء تجريبيا لعلاج المصابين بفيرس كورونا، لم يسبق لها أن أرسلته إلى أي دولة أخرى.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقترب من 10 آلاف شخص، حيث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا هناك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا