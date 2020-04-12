مقتل ثلاثة أشخاص بقصف مدفعي عبر الحدود بين باكستان والهند

أعلن مسؤولون عسكريون في الهند وباكستان اليوم الأحد، أن قصفا مدفعيا على الحدود بين البلدين أدى لمقتل ثلاثة مدنيين هنود وإصابة مدنيين باكستانيين اثنين.

وتبادلت القوات الهندية والباكستانية القصف على الخط الحدودي الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث بدأ تبادل القصف يوم السبت واستمر حتى الأحد.

وقال قائد شرطة كشمير فيجاي كومار، إن "القوات الباكستانية استهدفت مدنيين يعيشون بالقرب من الخط الحدودي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وامرأة، وإصابة خمسة آخرين".

من جهته، قال اللواء بابار افتخار بجناح العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، إن "مدنيين باكستانيين اثنين أصيبا بسبب القصف من الجانب الهندي".

المصدر: "رويترز"