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محادثات ثلاثية بين بوتين والملك سلمان وترامب

أخبار العالم

محادثات ثلاثية بين بوتين والملك سلمان وترامب
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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"أوبك+" تتوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول خفض إنتاج النفط

وأعلن الكرملين في بيان أصدره مساء الأحد، أن الزعماء الثلاثة "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي".

وأضاف الكرملين أن بوتين والملك سلمان وترامب اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.  

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.

المصدر: RT

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