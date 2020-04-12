كنيسة سريلانكا الكاثوليكية تصفح عن منفذي هجمات فصح 2019

أعلنت كنيسة الروم الكاثوليك في سريلانكا اليوم الأحد، صفحها عن الانتحاريين الذين بثوا الذعر في كنائس الجزيرة العام الماضي في بهجمات قتلوا فيها 279 شخصا.

وقال الكاردينال مالكوم راجينث، الذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا خلال كلمته في قداس عيد الفصح: "نحن نمنح حبنا للأعداء الذين أرادوا تدميرنا".

وأضاف "لقد سامحناهم"، موضحا أن الأقلية الكاثوليكية السريلانكية تبنت رسالة سلام المسيح، ووضعت التوترات جانبا بدلا من الانتقام.

وكان الكاردينال راجينث قد دعا في يوليو الحكومة إلى الاستقالة بسبب عدم قدرة السلطات على التحقيق في هجمات عيد الفصح.

وفي 21 أبريل 2019 ارتكب انتحاريون مجزرة عندما استهدفوا فنادق فخمة وكنائس خلال قداس عيد الفصح، ما أسفر عن 279 قتيلا و593 جريحا.

وأوقفت الشرطة 135 شخصا في إطار التحقيق في الهجمات، التي نسبت إلى "جماعة التوحيد الوطنية" المتطرفة.

وتقام احتفالات عيد الفصح هذا العام في ظل العزل، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 199 شخصا بينهم سبعة حالات وفاة، بحسب الإحصاءات الرسمية في سريلانكا.

المصدر: "أ ف ب"