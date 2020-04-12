بريطانيا تسجل 737 وفاة جديدة بكورونا في تراجع ملموس للمعدل اليومي وتتجاوز حاجز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 737 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في آخر إحصائية نشرتها اليوم الأحد، بارتفاع العدد العام للوفيات المسجلة بكورونا بواقع 737 حالة ليصل إلى 10612، بعد 9875 أمس السبت.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا، حيث سجلت في البلاد في 9 أبريل 891 حالة، وفي 10 أبريل 980، وفي 11 أبريل 917.

وأصبحت بريطانيا بالتالي الدولة الـ5 في العالم التي تجاوزت حاجز 10 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

كما ذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة ازدادت بواقع 5306 حالات ووصلت إلى 84297 مقارنة مع 78991 السبت.

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول كلمة بعد مغادرته المستشفى، أن المملكة المتحدة تحقق تقدما في "المعركة الوطنية" ضد فيروس كورونا رغم أن "القتال لم ينته على الإطلاق بعد".

المصدر: RT