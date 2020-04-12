ليبيا.. قوات حفتر تعلن عن تقدم ميداني جنوب شرقي مصراتة

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إحرازه تقدما ميدانيا جنوب غربي البلاد في صراعه ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة لـ""الجيش الوطني" اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد على صفحته في "فيسبوك"، أن قوات حفتر أحكمت سيطرتها على بوابة بوقرين الغربية.

وذكر أن قوات "الجيش الوطني" عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية في المنطقة "بعد هروب العدو".

ولم تعلق قوات حكومة الوفاق بعد على هذه الأنباء.

المصدر: RT