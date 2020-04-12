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وفاة الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور بفيروس كورونا

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وفاة الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور بفيروس كورونا
Reuters SH/RD/SL
الفنان البريطاني تيم بروك تايلور
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توفي اليوم الأحد الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثل الراحل عضوا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينات والثمانينات.

وشارك تيم بروك تايلور في العديد في المسلسلات الهزلية طوال مسيرته، منها  Must Be the Husband و His and Hers وMe and My Girl.

وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.

المصدر: وكالات

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