وفاة الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور بفيروس كورونا

توفي اليوم الأحد الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثل الراحل عضوا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينات والثمانينات.

We are extremely saddened to hear that Tim Brook-Taylor, actor & comedian has passed away today at the age 79 from this dreadful virus. Tim performed 'Oh Goody!' An Audience with Tim Brooke-Taylor at the theatre back in November 2019. Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/9FTA2GKS8a — ShanklinT&CTrust (@stctrust1) April 12, 2020

وشارك تيم بروك تايلور في العديد في المسلسلات الهزلية طوال مسيرته، منها Must Be the Husband و His and Hers وMe and My Girl.

وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.

المصدر: وكالات