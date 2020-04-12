بكين تقرر عودة طلاب المدارس التي أغلقت بسبب كورونا
Reuters Cheng Leng
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نقل التلفزيون المركزي الصيني عن متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين أن مدارس العاصمة التي أغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.
وتشير الاحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.
المصدر: رويترز