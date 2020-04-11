إسرائيل.. زعيم "أزرق أبيض" يطلب مزيدا من الوقت لتشكيل حكومة مع نتنياهو

طلب زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، المزيد من الوقت اليوم في مسعى لتشكيل حكومة مع نتنياهو بهدف إنهاء الجمود السياسي.

ويأتي هذا الطلب مع قرب انتهاء مهلة الـ28 يوما، المحددة لتشكيل ائتلاف حكومي والتي تنتهي في 14 أبريل.

وطلب غانتس، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، من الرئيس رؤوفين ريفلين تمديد التفويض 14 يوما إضافية.

وكان غانتس قد خاض الانتخابات متعهدا بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو، معللا ذلك باتهام رئيس الوزراء الحالي في قضايا فساد وهي الاتهامات التي ينفيها نتنياهو.

ولكنه تراجع عن موقفه، مبررا ذلك بأن "أزمة فيروس كورونا جعلت مسألة تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو أمرا لا مفر منه".

وجاء في رسالة كتبها غانتس للرئيس ونشرها حزبه: "الأزمة السياسية والصحية والاجتماعية جعلتني أصل إلى أنه حتى لو كان الثمن السياسي والشخصي باهظا، سوف أفعل كل ما بوسعي لتشكيل حكومة مع الليكود".

ولم يصدر بعد عن الرئيس الإسرائيلي أي تصريح حتى الآن، حول ما إذا كان سيمنح المزيد من الوقت لغانتس الذي قال في رسالته إنه ونتنياهو يقتربان على ما يبدو من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن الحزبين اتفقا بالفعل على اتفاق لتقاسم السلطة يتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا ثم يتولى غانتس المنصب بعدها.

المصدر: رويترز