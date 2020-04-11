سيناتور أمريكي: ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء كورونا لا يغتفر ولا ينسى

قال السيناتور الأمريكي دان سوليفان إن ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء كورونا لا يغتفر ولا ينسى.

وقال سوليفان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عنه، إن السعودية اتخذت خطوة بعد خطئها الذي لا يغتفر، داعيا إياها إلى حل مشكلة إغراق الأسواق بالنفط، والتحرك الآن لخفض الانتاج.

وتتزامن تصريحات سوليفان هذه مع إعلان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من ممثلي الولايات المنتجة للنفط أنهم أجروا اتصالا استغرق ساعتين مع مسؤولين سعوديين بشأن أسواق النفط.

المصدر: رويترز