النيجر تنفي إصابة وزير خارجيتها بكورونا

نفى عيسى محمدو مورتالا المسؤول الإعلامي لدى وزارة الخارجية في دولة النيجر، أن يكون وزير الخارجية كالا أنكورار، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مورتالا أن الوزير يزاول عمله بشكل طبيعي في مكتبه بمدينة نيامي، عاصمة النيجر.

وقال المسؤول الإعلامي في اتصال مع "صحراء ميديا" اليوم السبت، إن خبر إصابة الوزير بفيروس كورونا "غير صحيح".

وأضاف: "كنت اليوم برفقة الوزير في مكتبه، وهو لا يعاني من أي مشاكل صحية، ولم يصب بالفيروس".

ويأتي هذا النفي بعدما أكدت مصادر أمس الجمعة، إصابة الوزير النيجري بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت النيجر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 38 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 448 شخصا، شفي منهم 41 شخصا، وتوفي 11 آخرون.

المصدر: صحراء ميديا