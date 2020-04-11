تعافي معمّرة إيرانية من كورونا رغم دخولها الـ97

تعافت معمّرة إيرانية تبلغ 97 عاما من مرض كورونا، لتصبح حالة شفائها الخامسة في إيران، بين المتعافين من العدوى فوق سن الـ85.

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وذكرت وكالة "إرنا" أن هذه السيدة غادرت المستشفى في مدينة قم اليوم السبت، وعادت سالمة غانمة إلى ذويها.

وقبلها، أكدت السلطات في قم شفاء مواطن عمره 100 سنة، غادر هو الآخر المستشفى الأحد الماضي.

والأسبوع الماضي أيضا تعافى مريض عمره 106 سنوات بعد صراع مع المرض استغرق 14 يوما منذ دخوله المستشفى.

وتمكنت سيدة عمرها 98 عاما من مدينة مشهد من التغلب على الفيروس بعد 27 يوما من العلاج، أسوة برجل عمره 89 عاما تغلب أيضا على الفيروس.

المصدر: إرنا