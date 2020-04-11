إيطاليا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 619 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 570 في الإحصائية السابقة.

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كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية، التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث أكبر عدد في يوم منذ السادس من أبريل، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

المصدر: وكالات