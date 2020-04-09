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إيطاليا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو

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إيطاليا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو
Reuters
إيطاليا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو
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قالت مصادر بنقابات عمالية في إيطاليا لـ"رويترز" اليوم الخميس بعد اجتماع وزاري، إن الحكومة تعتزم تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار "كوفيد-19"، حتى الثالث من مايو.

وشملت إجراءات العزل العام إغلاق أغلب الشركات والأعمال ومنع الخروج من المنازل إلا للحاجات الضرورية، منذ 9 مارس وكان من المقرر أن تنتهي في 13 أبريل.

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كما أفادت نقابات عمالية ومصدر في قطاع الصناعة بأن القيود المفروضة على كل الصناعات غير المرتبطة بسلاسل الإمداد الضرورية قد تشهد تخفيفا طفيفا قبل نهاية أبريل من خلال السماح لبعض المصانع بالعودة للعمل، إذا سمحت بذلك الظروف الصحية.

وأظهرت بيانات وكالة الحماية المدنية في وقت سابق، أن عدد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس شهدت تسارعا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة باليوم السابق.

المصدر: وكالات

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