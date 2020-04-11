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الإكوادور.. نحو 2200 إصابة جديدة و25 وفاة في يوم واحد

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الإكوادور.. نحو 2200 إصابة جديدة و25 وفاة في يوم واحد
Reuters Vicente Gaibor del Pino
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أعلنت الإكوادور اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7161 إصابة، ووفاة 297 شخصا.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية سجلت الإكوادور 2196 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 25 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا كما أظهرت مقاطع فيديو جثث موتى في شوارع مدينة غواياكيل، في مقاطعة غواياس، وذلك بسبب نقص في التوابيت وارتفاع عدد الضحايا.

المصدر: وكالات

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