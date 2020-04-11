الإكوادور.. نحو 2200 إصابة جديدة و25 وفاة في يوم واحد

أعلنت الإكوادور اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7161 إصابة، ووفاة 297 شخصا.

🇪🇨 #الإكوادور تعلن تسجيل 7161 إصابة و297 وفاة جراء كوفيد-19

قالت وزيرة الحكومة ماريا بولا رومو إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت هناك زيادة قدرها 2196 حالة مؤكدة و25 حالة وفاة بسبب الفيروس.#معا_ضد_كوروناpic.twitter.com/BbRzRN2HsO — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 11, 2020

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية سجلت الإكوادور 2196 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 25 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا كما أظهرت مقاطع فيديو جثث موتى في شوارع مدينة غواياكيل، في مقاطعة غواياس، وذلك بسبب نقص في التوابيت وارتفاع عدد الضحايا.

المصدر: وكالات