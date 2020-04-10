ميانمار تخلي سبيل صحفي بعد اتهامه بالإرهاب

أخلت السلطات في ميانمار سبيل صحفي ألقت القبض عليه بتهم الإرهاب، بعد أن نشر مقابلة مع متحدث باسم جماعة "جيش أراكان" المتمردة، لعدم وجود أدلة تدينه.

ووجهت الاتهامات إلى رئيس تحرير صحيفة "صوت ميانمار" ناي ميو لين، بمقتضى بنود في قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي أمام محكمة في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بسبب المقابلة التي نشرت في 27 مارس الماضي مع المتحدث باسم الجماعة، التي تشن حربا في ولاية راخين.

وقال لين، إن الشرطة أبلغته بأنها لن تقدم القضية إلى المحكمة استنادا لقانون مكافحة الإرهاب، لكنها طلبت منه التوقيع على اتفاق يلتزم فيه بالتعاون مع أي استجواب آخر، وأنه وافق على ذلك.

وأعلنت حكومة ميانمار "جيش أراكان" منظمة إرهابية في الشهر الماضي بعد أكثر من عام من القتال العنيف مع الجماعة التي ينتمي أعضاؤها إلى الأغلبية البوذية في راخين وتطالب بحكم ذاتي أكبر.

المصدر: "رويترز"