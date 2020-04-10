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بعثة "الناتو" في كوسوفو تسجل أول إصابة بكورونا

أخبار العالم

بعثة
Reuters LAURA HASANI
قوات الناتو في كوسوفو - أرشيف
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أعلنت بعثة "حلف شمال الأطلسي" لحفظ السلام في كوسوفو اليوم الجمعة، أن أحد أفرادها في كوسوفو، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إن "الأمر لن يكون له أي تأثير على عملها".

وأضافت: "ثبتت اليوم إصابة أول حالة بالفيروس بين أفراد القوة التي يقودها الحلف في كوسوفو"، دون أن تدلي بتفاصيل عن جنسية المصاب.

وللحلف قوات في كوسوفو قوامها 3500 فرد من بينهم 659 من الولايات المتحدة.

وسجلت كوسوفو نحو 227 حالة إصابة بالفيروس بينها سبع وفيات.

المصدر: "رويترز"

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