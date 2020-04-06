الاتحاد الأوروبي يشكل فريق عمليات عسكري لمكافحة جائحة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تشكيل فريق عمليات عسكري في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عبر جسر فيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لبلدان التكتل: "اتفقنا مع الوزراء على النظر في سبل استخدام الكفاءات العسكرية على مستوى جديد في الاتحاد الأوروبي، لضمان تبادل المعلومات والخبرات الأفضل بين الدول الأعضاء".

وأضاف بوريل: "بإمكاننا في هذا السياق تشكيل فريق عمليات في إطار مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت إدارة هيئة الأركان العامة التابعة له. سيتم القيام بذلك بتنسيق كامل مع الناتو بناء على مبدأ التكامل الشامل".

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية أن فريق العمليات العسكري الجديد لن يكرر مهمات الناتو وإنما سيكملها، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وذكر أن اجتماع وزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي تركز على تأثير جائحة فيروس كورونا على المجال العسكري.

المصدر: وكالات