صحيفة: قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في نيويورك

بدأت السلطات المختصة في مدينة نيويورك الأمريكية، دفن ضحايا فيروس كورونا في قبور جماعية.

ونشرت صحيفة Daily Mail البريطانية اليوم الجمعة صورا وشريط فيديو لمقبرة جماعية تم حفرها في جزيرة هارت بنيويورك، وهي جزيرة كانت تستخدم منذ أكثر من 150 سنة كمقبرة للفقراء.

وأضافت أن هناك مئات من سكان نيويورك يموتون كل يوم في بيوتهم أو في الشوارع، لكن السلطات لا تسجل وفياتهم كحالات وفاة بكورونا حتى عندما تبدو عليهم أعراض مرض "كوفيد-19"، ما يثير الشبهات حول إمكانية تعتيم السلطات على العدد الحقيقي لضحايا الوباء.

وفي 2 أبريل، حجزت السلطات الأمريكية 100 ألف كيس بلاستيكي لنقل جثث المتوفين احترازا لتنامي عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا.

يذكر أن حصيلة الوفيات بكورونا في ولاية نيويورك قد تجاوزت 5 آلاف حالة، فيما إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم الولايات المتحدى تعدى 87 ألف حالة.

المصدر: Daily Mail + لينتا.رو